Wavre accueille une nouvelle fabrique de startups biotechs

Une nouvelle fabrique de start-ups biotechnologiques, Quantum BioVenture Studio, a été lancée à Wavre par le développeur immobilier anversois BVI.EU, l'invest régional du Brabant wallon Invest.BW, l'UCLouvain et l'ancienne directrice du BioPark de Gosselies, Florence Bosco. Le studio se concentrera sur le développement de traitements innovants pour les maladies rares à l'aide de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données humaines.

Le studio fonctionnera comme une "fabrique de startups" biotech natives de l'intelligence artificielle (IA). Il accompagnera la création de spin-offs axées sur le développement de médicaments pour les maladies rares et les maladies plus communes partageant des mécanismes cellulaires similaires. L'objectif est de générer "un flux continu de spin-offs à la pointe du développement de médicaments", en réunissant des experts en drug discovery (découverte de médicaments, NDLR) et machine learning mais aussi des entrepreneurs en résidence spécialisés en biotech.

"C'est une réelle opportunité de positionner la Belgique à l'avant-garde du secteur biopharmaceutique mondial", s'est réjouie Florence Bosco, CEO de Quantum BioVenture Studio.