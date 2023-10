Accident de bus mortel à Venise: le premier homme arrivé sur les lieux témoigne de l'horreur

Au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées mardi soir à Venise lorsqu'un bus fonctionnant au méthane est tombé d'un pont et a pris feu, selon les autorités de cette ville mondialement connue du nord-est de l'Italie.

Bujar Bucaj, un Kosovar de 43 ans vivant en Italie depuis 25 ans, a été le premier à se rendre sur les lieux de l'accident d'un bus touristique qui a coûté la vie à 21 personnes, son restaurant se trouvant à une cinquantaine de mètres de là.

À lire aussi Une enquête est ouverte alors que la polémique enfle à Venise après l'accident de bus

"Lorsque je suis arrivé, le bus n'avait pas encore pris feu", se souvient Bucaj. "J'ai vu une fillette passant la tête par une vitre du bus. (...) J'ai réussi à prendre la fillette ainsi qu'un petit garçon et à les éloigner", ajoute-t-il. "De là où j'étais, j'ai appelé à l'aide pour que l'on vienne me donner un coup de main, mais personne n'est venu. À une distance de 30/40 mètres, il y avait des gens. Ils prenaient des photos et filmaient. Les deux enfants étaient tout ensanglantés, comme on peut le voir sur certaines photos, et ils n'arrêtaient pas d'appeler après leur maman".

Parmi les victimes, de nombreux touristes, dont des Ukrainiens et des Allemands, mais pas de Belges. "Lorsque je suis arrivé, le bus n'avait pas encore pris feu. Il n'y avait que de la fumée et de la poussière. Le feu a pris au bout de quatre ou cinq minutes. J'ai demandé un extincteur aux personnes présentes. Le seul qui me l'a lancé est le chauffeur d'un bus qui s'était arrêté et je l'en remercie. Il me l'a lancé d'en haut et je l'ai attrapé. Ensuite une autre personne est arrivée, je ne sais pas qui c'était, qui m'a aidé à ouvrir l'extincteur", conclut-il.