Après une récolte record, la Russie entend exporter des millions de tonnes de céréales

La Russie a l'intention d'exporter plus de 65 millions de tonnes de céréales, après une récolte record, a fait savoir mardi le ministre de l'Agriculture Dmitri Patrouchev.

La Russie a récolté plus de 151 millions de tonnes de céréales et de légumineuses, dont 99 millions de tonnes d'orge. La consommation domestique sera ainsi largement couverte et cette moisson va permettre au pays d'exporter un nombre record de tonnes vers les partenaires étrangers, a indiqué M. Patrouchev. La saison passée, la Russie avait déjà exporté une quantité record de 60 millions de tonnes de céréales.

La récolte 2023-2024 est la deuxième plus abondante qu'ait connue la Russie. Les pommes de terre et le riz dépassent aussi les niveaux standards.