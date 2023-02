Au port de Rouen, les grains, la guerre et l'année extraordinaire

Une montagne d'orge est débarquée d'une péniche, une noria de camions vient livrer ses grains: premier port céréalier d'Europe de l'Ouest, Rouen a connu une année faste qui a vu la guerre en Ukraine propulser la France au 4e rang mondial des exportateurs de blé.

Sur le quai du Boulevard maritime, le vacarme de l'aspirateur couvre les cris des oiseaux. A mesure que la cale se vide, les grains extraits du bateau filent sur un tapis roulant pour rejoindre une cellule de l'immense silo voisin.

Tout est piloté depuis la salle de commande de Sénalia, premier agro-logisticien du port: derrière ses écrans, le contrôleur orchestre les entrées et sorties de grains, stockés dans les tours de plus de 80 mètres de hauteur du terminal céréalier de Grand-Couronne (Seine-Maritime).

Sur son tableau de bord, des dizaines de cercles représentent les cellules de stockage: le colza apparaît en vert, le blé tendre est bleu et l'orge orange (fourragère) ou jaune (brassicole).

"Le port de Rouen représente la moitié des exportations françaises de céréales et Sénalia représente la moitié de cette activité", explique Alain Charvillat, responsable des exportations de céréales pour le prestataire qui a chargé plus de 4 millions de tonnes en 2021-22, soit un million de plus que la campagne précédente.

Ce "contexte assez exceptionnel" est "lié à la guerre en Ukraine" qui a bouleversé les routes du blé et favorisé les exportations françaises alors que les prix de la céréale du pain sont passés de 200 à 400 euros la tonne de juillet 2021 à mai 2022, explique-t-il.

Les six terminaux céréaliers du port de Rouen ont tourné à plein régime: "Au début de l'été, il n'y avait pas encore le corridor maritime permettant les exportations d'Ukraine (ouvert le 1er août), de nombreux pays acheteurs ont eu des craintes de rupture d'approvisionnement et se sont tournés vers la France", relate Manuel Gaborieau, responsable du développement des céréales à Haropa Port, l'établissement public qui regroupe les ports du Havre, Rouen et Paris.

- "Force de frappe" -

"On a eu des destinations inhabituelles comme le Pakistan, l'Iran, l'Inde ou l'Arabie saoudite. Des pays comme l'Algérie, qui s'étaient plus tournés vers la mer Noire, sont revenus", détaille-t-il, soulignant un "record absolu" pour les chargement au premier semestre (5 millions de tonnes), traditionnellement le plus calme.

Comment ce port de fond d'estuaire, situé à 150 km de la mer en remontant les boucles de la Seine, est-il devenu cette place-forte des céréales mondiales?

"C'est une vieille histoire", raconte Manuel Gaborieau. "On y accoste depuis plus de 2000 ans. Dans l'Antiquité, le vin et l'huile d'olive y transitaient vers la Grande-Bretagne, les bois et cuivres vers le continent".