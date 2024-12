Il a marqué l'histoire du sport belge: Jelle Geens cartonne et devient champion du monde Ironman 70.3

Il a terminé les 1,9 km de natation, 90 km de cyclisme et 21,1 km de course à pied en 3h32:09, devançant le Néo-Zélandais Hayden Wilde (+1:13) et le Français Léo Bergère (+2:59), tous deux médaillés aux Jeux olympiques de Paris. Cet été, à Paris, Wilde avait décroché la deuxième place, tandis que Bergère terminait troisième.

Coureur de haut niveau, Geens a fait la différence lors du semi-marathon final en Nouvelle-Zélande. À 3 km de l’arrivée, il a dépassé le héros local, Hayden Wilde, qui est également le compagnon de la Belge Hanne De Vet, et l’a immédiatement distancé. La victoire était ainsi assurée.