Dans les Shetland, perpétuer la tradition du tricot, une maille après l'autre

Installée dans le fauteuil de son salon, Hazel Tindall manie ses aiguilles à tricoter avec vitesse et précision tandis que sur ses genoux, un vêtement coloré prend forme.

Mais la découverte du pétrole au large dans les années 1970, la mécanisation et les importations bon marché ont poussé beaucoup d'habitants à se tourner vers des métiers plus lucratifs. Et aujourd'hui, Hazel Tindall, 70 ans, craint que sa passion ne disparaisse.

"Je pense que dans dix ans, il sera impossible de venir ici et d'acheter des choses tricotées main", affirme-t-elle à l'AFP dans sa maison située au nord de Lerwick, la principale ville des Shetland. "Vous trouverez peut-être des choses faites à la machine, mais à la main..."

Le tricot est une activité qui prend du temps, qui demande patience et préparation, explique Mme Tindall. "Le problème, c'est que les gens n'apprécient pas la valeur du temps et de l'effort qui est mis dans un vêtement tricoté à la main et ils ne sont pas prêts à payer le juste prix."