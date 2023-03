Échec des négociations salariales en Allemagne, secouée par des grèves

Il s'agit du troisième round de négociation collective qui se retrouve dans l'impasse, sans accord dégagé pour une augmentation salariale dans un contexte d'inflation. Des médiateurs indépendants vont être mandatés pour trouver une issue aux discussions.

Ces pourparlers à Potsdam entre le gouvernement, les autorités locales et des représentants des syndicats avaient lieu après des grèves de grande ampleur dans le secteur des transports, et en particulier du rail et des aéroports. Lundi, la mobilité avait été presque mise à l'arrêt lors d'une grève importante dans le grand pays voisin de la Belgique.