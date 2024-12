Congés maladie longue durée: les mutuelles perdent 1,2 million d'euros, voici pourquoi

Près d'un demi-million de Belges sont en arrêt-maladie depuis plus d'un an. Le gouvernement cherche à les remettre au travail, avec l'aide des mutuelles qui paient les allocations. Certaines, qui n'ont pas suffisamment aidé ces personnes, se sont vu refuser une partie de leur financement. En tout, elles ont perdu 1,2 million d'euros.

Le plan présenté en 2022 par le gouvernement De Croo porte un nom explicite: "Retour au travail". Un processus qui implique les malades, les entreprises, mais aussi les mutuelles.

François Perl travaille pour Solidaris. Son organisation s'est vu refuser 822.000 euros de financement car elle n'a pas réalisé certaines tâches dans les temps: "On reproche à Solidaris d'avoir loupé 26 dossiers pour lesquels des personnes en incapacité de travail devaient être convoquées dans les 30 jours pour se voir proposer une formation pour le retour au travail. Ça fait presque 40.000 euros le dossier, donc ça fait effectivement cher le dossier mais ce sont les règles du jeu, on les connaît et donc on accepte la sanction."