En Allemagne, deux profs poussés par l'extrême droite à partir

Tout commence en avril lorsque Laura Nickel, 34 ans, et Max Teske 31 ans, en poste au collège Mina Witkojc, dénoncent l'idéologie raciste et homophobe de certains élèves, dans une lettre anonyme envoyée à la presse locale.

"L'extrémisme de droite était affiché sans complexe dans l'école: des saluts hitlériens aux croix gammées dessinées sur les dictionnaires et sur les casiers des élèves, en passant par des paroles racistes ou homophobes", raconte Mme Nickel à l'AFP.

"Ce qui était frappant à Burg, c'est que c'étaient vraiment les plus bruyants des élèves. Ils ne se cachaient pas", constate cette professeur d'anglais et d'histoire qui a grandi non loin de cette ville de 4.200 habitants.

"Cette région du sud du Brandebourg, frontalière de la Pologne, est l'une des pires en Allemagne pour les personnes de couleur et les homosexuels", observe Timo Reinfrank, de la fondation antiraciste Amadeu Antonio.