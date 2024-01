En Allemagne, un jeune de 18 ans a une passion bien à lui: il traque les voitures mal garées et a déjà déposé plus de 4.000 signalements

Un jeune homme de 18 ans, Nicolas Matthei est devenu un personnage connu de son quartier, en Allemagne. Malgré cela, il n'est certainement pas le jeune homme le plus apprécié. En effet, Nicolas Il se fait appeler "Report-Master", parce qu'il signale personnellement toute personne qui se gare de manière incorrecte... et il fait cela pendant son temps libre ! Il a déjà déposé plus de 4 000 rapports contre des contrevenants au stationnement.

Nicolas Matthei, qui vient tout juste d'atteindre sa majorité, a donc un passe-temps très particulier : il traverse le pays pour attraper les conducteurs qui se garent illégalement. Il affirme avoir déposé plus de 4 000 signalements l’année dernière et prend ça très au sérieux. "J'ai déjà signalé des infractions au stationnement qui n'ont duré que huit secondes, c'était la plus courte", affirme-t-il.