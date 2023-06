"Étrange, elle n'a pas crié": la déclaration interpellante du principal suspect dans l'affaire Maddie McCann

Le principal suspect dans la disparition de la petite Madeleine McCann est Christian Brueckner, un Allemand de 46 ans qui purge actuellement une peine de prison en Allemagne pour le viol et le meurtre d'une femme de 72 ans. Il aurait prononcé des propos à un ami lors d'un festival en Espagne... Propos qui ont ainsi conduit la police à le soupçonner de la disparition de la Britannique de 3 ans en 2007 au Portugal.

Selon le Mail Online, relayé par The Mirror, c'est un ami de Christian Brueckner - Helge Busching - qui l'aurait dénoncé à la police. "J'étais au festival hippie en 2008 en Espagne. Manfred (Seyferth, un autre témoin) était également présent et Michael (Tatschl, un autre témoin), Manfred, Christian et moi-même avons commencé à parler du Portugal."