Européennes: les Slovaques aux urnes, Meloni en première ligne en Italie

La Slovaquie a commencé à voter samedi aux élections européennes, après une tentative d'assassinat du Premier ministre Robert Fico qui a renforcé le soutien à son camp aux penchants pro-Poutine, et l'Italie où la cheffe de gouvernement Giorgia Meloni fait figure de favorite, lui emboîtera le pas dans l'après-midi.

Après les Néerlandais jeudi, qui ont confirmé une poussée de l'extrême droite - toutefois devancée par la coalition sociale-démocrate et écologiste, selon les estimations, puis les Irlandais et les Tchèques vendredi, les Lettons et les Maltais entrent aussi en piste samedi pour ce marathon électoral s'échelonnant sur quatre jours dans les 27 pays de l'UE.