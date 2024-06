Alliance LR-RN: Eric Ciotti est exclu des Républicains "à l'unanimité", celui-ci conteste cette décision

C'était ce mardi midi: invité sur au journal de TF1, le président des Républicains a annoncé qu'il était pour un rapprochement entre LR et le Rassemblement National, pour faire barrage "au macronisme" en vue des élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet.

On apprend ce mercredi qu'Eric Ciotti a été exclu des Républicains. Plus d'informations à venir. "La France a besoin d'une parole forte et indépendante, refusant les combinaisons et alliances contre-nature", a annoncé Annie Genevard, qui assurera la gouvernance du parti avec François-Xavier Bellamy. Le parti de droite indique avoir pris cette décision "à l'unanmité".

Rapidement sur les réseaux sociaux, Eric Ciotti a indiqué qu'il contste cette décision. "La réunion organisée cet après-midi a été mise en œuvre en violation flagrante des statuts des Républicains", écrit-il. "Aucune des décisions prises à cette réunion n’emporte de conséquence légale. Elle peut avoir des conséquences pénales. Je suis et reste le président de notre formation politique, élu par les adhérents !"