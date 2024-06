"J'ai pris cette décision suite aux menaces": Eric Ciotti décide fermer le siège des Républicains à Paris

En début d'après-midi, Eric Ciotti a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il fermerait le bureau des LR. "J'entends beaucoup d'élucubrations sur la fermeture du siège LR", écrit-il. "J'ai pris cette décision à la suite des menaces reçues et des désordres d'hier. Je dois garantir la sécurité du personnel. De surcroît, aucune réunion n'a jamais été prévue au siège cet après-midi."

La réunion promet d'être musclée, mais le personnage principal s'est finalement dérobé: isolé dans ses propres rangs, lâchés par tous les cadres du parti et par une partie de ses collaborateurs, M. Ciotti n'est pas venu au musée social, dans le VIIe arrondissement de Paris, à quelques centaines de mètres du parti et du Palais Bourbon. C'est pourtant là que doit se jouer son sort, avec l'ouverture à 15H00 d'un bureau politique.

"La seule question qui vaille, c'est s'il est exclu à l'unanimité ou pas", a pointé une source LR à quelques minutes de cette réunion cruciale en vue des législatives anticipées du 30 juin et du 7 juillet. "C'est un suicide politique personnel", a lancé à l'AFP le député Yannick Neuder, présent à la réunion. "On ne mène pas une aventure individuelle, c'est contraire à l'esprit de famille", a ajouté son collègue Xavier Breton, déjà en campagne dans l'Ain.

"Il n'y a pas de place pour les traîtres et les putschs à la Poutine", a lancé l'ex-candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse juste avant le lancement des hostilités. La quasi-totalité des dirigeants du parti gaulliste, en pleine crise, ont en effet plaidé pour la destitution du député des Alpes-Maritimes... Tous sont arrivés ensemble, du président du Sénat Gérard Larcher au chef des députés Olivier Marleix, en passant par l'un des candidats pressentis pour 2027, Laurent Wauquiez. Message d'unité ?

Sa décision de s'ouvrir au RN, annoncée à la surprise générale mardi au 13H00 de TF1, a pris de court l'appareil du parti, en pleine course contre la montre des législatives anticipées du 30 juin. "S'il le faut, nous le sortirons du bureau des héritiers du général de Gaulle", a ajouté le député du Lot, avant que M. Ciotti ne décide d'esquiver la confrontation.

Mais M. Ciotti semble vouloir s'accrocher: le président de LR conteste la validité de cette réunion, organisée selon lui "en violation flagrante (des) statuts" du parti et qui n'a donc "aucune valeur juridique". La veille, il avait assuré que "seuls les militants pourraient (lui) enlever" sa fonction acquise d'une courte tête fin 2022.



Investitures en suspens



"Eric Ciotti, dehors!", a également tonné Xavier Bertrand sur BFMTV et RMC, accusant le député de Nice d'avoir "trahi pour une circonscription" et "pour être ministre de Marine Le Pen". "Il doit quitter ses fonctions de président mais pas seulement, il ne doit plus être adhérent de LR", a réclamé le président de la région Hauts-de-France, rappelant que Rachida Dati, Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin ont été "virés dans la journée", lorsqu'ils ont rejoint Emmanuel Macron.



Signe de fermeté, "Les Républicains présenteront des candidats dans toutes les circonscriptions, y compris la sienne" dans les Alpes-Maritimes, a assuré Olivier Marleix, alors qu'une commission nationale d'investiture (CNI) est prévu dans la foulée du bureau politique, pour clarifier la situation de centaines de candidats potentiels dans toute la France.



Plusieurs sources LR ont indiqué que la présidente de cette CNI, Michèle Tabarot, avait été "destituée" par M. Ciotti dans la nuit, mais qu'elle serait renommée par le bureau politique... Tout cela laisse présager d'épineuses batailles juridiques, chacun interprétant le règlement du parti à son avantage.