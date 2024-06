Marion Maréchal-Le Pen appelle à voter pour les candidats soutenus par le RN et à contrer Zemmour

Les dissensions entre le candidat malheureux à la présidentielle, qui a multiplié les attaques envers le RN, et Mme Maréchal, plus encline à l'ouverture, avaient animé les derniers jours, jusqu'à l'abandon des négociations entre Reconquête et le parti à la flamme mardi. "Nous refusons le principe de candidatures de division", contre l'alliance conclue entre le patron exclu des Républicains Eric Ciotti et le Rassemblement national, a lancé mercredi Mme Maréchal. Elle était accompagnée de Guillaume Peltier et Nicolas Bay, vice-présidents de Reconquête, et Laurence Trochu. Les trois, ainsi que Marion Maréchal, ont été élus eurodéputés Reconquête dimanche.

"Eric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition de droite dans toute la France, prenant ainsi le risque de faire perdre cette inédite espérance de battre Emmanuel Macron et l'extrême gauche", a encore attaqué Marion Maréchal.



Bardella salue

Le président du RN, Jordan Bardella, grand vainqueur des européennes, a salué "une déclaration responsable qui va dans le sens d'une dynamique patriote pour gagner et pour agir demain", dans un message publié sur X.