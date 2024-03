Ioulia Navalnaïa appelle les Russes à s'opposer à Poutine lors de la présidentielle

Ioulia Navalnaïa a appelé mercredi les Russes à exprimer leur opposition à Vladimir Poutine le 17 mars, troisième et dernier jour de l'élection présidentielle qui doit voir l'actuel maître du Kremlin être réélu en l'absence de véritables candidats d'opposition.

"Nous devons nous rendre au bureau de vote le même jour et à la même heure, le 17 mars à midi", a-t-elle ajouté dans une vidéo, qualifiant la présidentielle de "mascarade".

"Nous pouvons venir voir et constater que nous sommes nombreux et forts" contre "la guerre, la corruption et le non-droit", a-t-elle encore fait valoir.

Son mari, Alexeï Navalny, avait lancé cette idée début février, estimant depuis sa prison que "cela pourrait être une démonstration puissante de l'état d'esprit du pays".

Selon Ioulia Navalnaïa, "c'est une action très simple et sûre. Elle ne peut pas être interdite" par les autorités, a-t-elle affirmé.