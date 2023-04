Italie: les garde-côtes mobilisés pour sauver des milliers de migrants

Le bateau a été localisé dans les eaux italiennes à plus de 190 km au sud-est de Syracuse en Sicile.

Trois bateaux de patrouille des garde-côtes et un navire marchand, sous la coordination du "Nave Peluso", navire des garde-côtes, sont engagés dans les opérations de secours.

Alarm Phone, une ligne téléphonique pour les personnes en détresse en mer, a indiqué lundi sur Twitter que les migrants à bord étaient "dans un état de panique".

Selon une femme à bord, le bateau parti de Libye n'a plus de capitaine, et plusieurs passagers, dont un enfant, une femme enceinte et une personne invalide, ont besoin de soins médicaux, a tweeté dimanche Alarm Phone.

Trois personnes paniquées ont sauté par-dessus bord et une a perdu connaissance.