A Kiev, trouver la paix en construisant son propre bunker

Après l'explosion de plusieurs missiles près de sa maison dans la banlieue de Kiev, Kyrylo Barachkov a décidé que le seul moyen de protéger sa famille des frappes russes était de construire son propre bunker.

"C'est ce dont nous avons besoin plus que de toute autre chose - plus que d'une bonne voiture, plus que de réparer la maison - parce que c'est la sécurité. Si vous êtes mort, vous n'avez plus besoin de rien", explique cet avocat de 43 ans.