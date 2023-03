La participation des athlètes russes et bélarusses ne pose pas de problème à Thomas Bach, le président du Comité international olympique. "C'est possible", a déclaré Bach mardi lors d'une réunion des trois jours du CIO à Lausanne en Suisse.

Si certains athlètes russes et bélarusses sont privés de compétition dans différents sports à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Bach est ouvert à leur retour sous condition. "La participation des athlètes aux passeports russe et bélarusse est possible. On le voit toujours dans quelques sports comme le tennis, le cyclisme et certains tournois de tennis de table", a déclaré Bach.

Dans les sports où les athlètes russes et bélarusses sont autorisés à participer aux compétitions, ils doivent le faire sous drapeau neutre. "Mais les gouvernements des pays où le sport est pratiqué délivrent des visas, à quelques exceptions près. Dans d'autres cas, des permis de travail sont mis en place", a précisé le président du CIO.