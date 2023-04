A la traîne, le plan de relance de l'Italie en péril

Grande première pour l'Union européenne, le plan de relance post-pandémie de 800 milliards d'euros a été financé par un emprunt commun de ses Etats-membres, au grand dam des pays dits "frugaux", comme l'Autriche et les Pays-Bas.

En cas d'échec du plan, l'Italie "aura gâché une occasion unique" et, à l'avenir, "l'UE deviendra plus austère" en appliquant des règles budgétaires plus strictes, redoute l'ancien Premier ministre et économiste Mario Monti.

- Des stades dans le collimateur -