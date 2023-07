Le fantôme des migrants sur l'Ocean Viking maintenu à quai en Italie

"A l'heure qu'il est, on aurait été en mer", s'impatiente Claire Juchat, la porte-parole de SOS Méditerranée pendant une visite du bateau par des journalistes de l'AFP. "Pour être honnête, c'est un peu difficile".

Il règne un vide inquiétant sur ce bateau de sauvetage amarré et dépourvu de passagers. Ici, un membre de l'équipage répare un moteur. Un autre fume et regarde son téléphone. Les couchettes sont remplies de cordes et de gilets de sauvetage, et les jouets colorés des enfants sont empilés dans des bacs en plastique, en attendant d'être nettoyés.

Les signes de l'absence des migrants sont partout, de la carte dessinée à la main du dernier itinéraire du navire, du panneau "Vous êtes en sécurité" à l'extérieur du dortoir des femmes à l'énorme cuiseur de riz, pour l'heure inutiles.