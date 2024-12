Verres cassés et coups échangés: une soirée alcoolisée avec des employés du palais de Buckingham tourne au "chaos"

Un porte-parole du palais de Buckingham a indiqué être "au courant d'un incident survenu en dehors du lieu de travail" impliquant "un certain nombre d'employés de la maison".

Selon le journal, environ 50 membres du personnel du palais, la résidence officielle des souverains britanniques, se sont rendus mardi soir dans un bar afin de poursuivre une soirée débutée plus tôt par une réception dans la maison royale.

Le palais de Buckingham a annoncé vendredi qu'il allait enquêter sur plusieurs membres de son personnel impliqués dans une bagarre survenue dans un bar à l'occasion d'une soirée de Noël. Les faits, qui font les choux gras de la presse britannique, ont été rapportés par le tabloïd The Sun.

L'alcool aidant, les festivités ont viré au "chaos", selon le tabloïd, avec au centre de la "bagarre", des coups échangés et une femme de chambre de 24 ans décrite comme "hors de contrôle", brisant des verres et s'en prenant au personnel du bar. Elle fut arrêtée par la police et placé en celule pendant 24 heures avant de repartir avec une amende. Une source s'était adressé au Sun indique que cela a été "une nuit difficile".

"Les faits feront l'objet d'une enquête approfondie, un rigoureux processus disciplinaire s'appliquera aux membres du personnel et des mesures appropriées seront prises", a-t-il poursuivi. La police de Londres a confirmé être intervenue mardi soir dans le bar en question et avoir procédé à l'arrestation de la jeune femme, qui a été relâchée le lendemain.