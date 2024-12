Du neuf chez Amazon: la plate-forme propose un nouveau produit... qui ne rentrera pas dans un carton

Un achat simplifié et transparent

Amazon explique que l’objectif d’Amazon Auto est de "repenser le processus d’achat automobile". Selon un porte-parole de l’entreprise : "Nous nous associons aux concessionnaires et aux marques pour rendre le processus d’achat plus transparent, plus pratique et plus convivial". Les clients pourront ainsi explorer les modèles en ligne, comparer les prix et finaliser une partie de l’achat via Amazon, avant de se rendre en concession.

En s’aventurant dans le secteur automobile, Amazon étend encore davantage son influence dans le monde de l’e-commerce. Ce service pourrait séduire les consommateurs en quête de simplicité et de transparence, des critères souvent perçus comme des obstacles dans l’achat de véhicules traditionnels.