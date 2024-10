Le gouvernement italien fait appel aux banques pour boucler un budget très serré

Le gouvernement italien de Giorgia Meloni faisait appel aux banques pour boucler mardi un projet de budget pour 2025 extrêmement serré, à la recherche d'un délicat équilibre entre promesses électorales et nécessité de juguler les déficits.

Les banques devraient contribuer à hauteur de "3 à 4 milliards d'euros" au financement du budget, a annoncé le vice-chef du gouvernement Antonio Tajani avant la réunion, tout en assurant qu'"il n'y aura pas de nouvelles taxes".

Farouche opposant à une taxation des superprofits des banques, M. Tajani avait estimé auparavant qu'une telle mesure aurait été digne de "l'Union soviétique".

"Les recettes proviendront principalement de la réduction et rationalisation des dépenses" et "il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour les particuliers et les entreprises", ont affirmé lundi soir des sources gouvernementales.