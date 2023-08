Le ministre russe de la Défense se rend dans la zone de l'opération en Ukraine

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s'est rendu dans la zone de l'opération en Ukraine pour inspecter un poste de commandement et s'entretenir avec de hauts responsables militaires, a annoncé vendredi l'armée russe dans un communiqué.

M. Choïgou s'est fait présenter un rapport sur la situation actuelle sur le front et "a remercié les commandants et les militaires (...) pour des actions offensives réussies" dans la zone de Lyman, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré l'armée russe, sans préciser quand ce déplacement a eu lieu.

Sur les images télévisées diffusées par le ministère russe de la Défense, on voit Sergueï Choïgou, en tenue militaire, écouter un rapport présenté par le général Andreï Mordvitchev, commandant du groupement militaire Tsentr ("Centre") dans la zone de l'opération russe en Ukraine.