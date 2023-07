Le Portugal rétablit les contrôles aux frontières avant la visite du pape

Le Portugal, qui se prépare à accueillir le pape François et un million de jeunes à l'occasion des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) début août, a rétabli samedi les contrôles aléatoires aux frontières.

Cette mesure "exceptionnelle" mise en place afin "de prévenir d'éventuelles menaces à l'ordre public et à la sécurité intérieure", se prolongera jusqu'au 7 août, selon une décision du gouvernement. Les autorités portugaises n'ont toutefois pas prévu de dispositif de contrôle permanent.

Ces contrôles d'identité aux frontières seront "aléatoires et non systématiques", a précisé vendredi le ministre portugais de l'Intérieur José Luis Carneiro, ajoutant que cette mesure était coordonnée avec les autorités espagnoles, françaises et italiennes.