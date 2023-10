Le Royaume-Uni veut devenir un "pays sans tabac": "Vouloir éliminer le tabagisme chez les jeunes dès 2040"

Le tabagisme est la principale cause de mortalité évitable au Royaume-Uni, indique ce communiqué. Il est à l'origine d'environ un décès par cancer sur quatre. Les coûts engendrés, notamment pour le système de santé, représentent près de vingt milliards d'euros par an.

"Le relèvement de l'âge légal pour acheter du tabac est une étape importante pour protéger les enfants et les jeunes contre la dépendance", s'est félicité Nick Hopkinson, professeur de médecine respiratoire à l'Imperial College de Londres, appelant aussi à aider les fumeurs à arrêter leur consommation de tabac.

À lire aussi La France veut bannir les cigarettes électroniques jetables "puffs": un exemple à suivre chez nous?

"C'est une nouvelle formidable et qui pourrait devenir l'une des mesures de santé publique les plus importantes en une génération", a abondé Jamie Brown, directeur du groupe de recherche sur l'alcool et le tabac. Le gouvernement britannique a également annoncé mercredi une consultation sur le vapotage, afin d'en limiter l'attrait et l'accès pour les jeunes.

"Le vapotage chez les jeunes a triplé au cours des trois dernières années", indique Downing Street. "Nous devons agir avant que le phénomène ne devienne endémique".

En Bourse, les groupes de cigarettiers ont décroché après l'annonce du Premier ministre, l'action British American Tobacco perdant 1,81% et Imperial Brands chutant de 3,42% vers 15H00 GMT.

Un porte-parole d'Imperial Brands, propriétaire des marques Gauloises ou Winston, cité par l'agence PA, a assuré "comprendre" la volonté du gouvernement de lutter contre les risques pour la santé associés au tabac, mais a prévenu que "comme toute prohibition (cette mesure) risque d'avoir des conséquences indésirables importantes".