Les artistes Gilbert & George ouvrent leur lieu d'exposition à Londres

Les artistes contemporains Gilbert & George ouvrent samedi à Londres leur lieu d'exposition permanent, fidèles à leur crédo d'un "art pour tous" auquel ils ajoutent un désir d'éternité.

Situé non loin de leur maison et studio dans l'ancien quartier ouvrier de Spitafields, dans l'est de la capitale britannique, le bâtiment du XIXe siècle reconverti s'étend au total sur 280 m2 sur trois niveaux, niché au fond d'une cour pavée. Il accueillera une à deux expositions chaque année.