Les chars Leopard de Ruag ne seront pas revendus à l'Allemagne

Ils servent pour la revente de pièces détachées et sont préparés en cas d'intérêt d'éventuels acheteurs.

"Ils ne sont pas soumis à la spéculation", a assuré la ministre. Et de rappeler que les activités de Ruag sont soumises au droit de la neutralité et à celui sur le matériel de guerre.

Dans ce contexte, le groupe d'armement allemand Rheinmetall ne pourra pas racheter ces chars pour les livrer à l'Ukraine après les avoir remis en état. Le Secrétariat d'État à l'économie a refusé une demande préalable de Ruag MRO en ce sens, a précisé Mme Amherd, confirmant une information des journaux Tamedia parue début mars.

Elle répondait au Conseil national, (chambre basse du parlement helvétique) à des questions de deux députés, Franziska Roth et David Zuberbühler, qui ont cité 96 chars, se basant sur les médias. La ministre, qui a garanti que le Conseil fédéral (gouvernement) garde son autonomie, n'a pas donné de précisions chiffrées. Les véhicules usagés sont stockés en Italie et non opérationnels.