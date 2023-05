Les énergies fossiles ont encore un rôle à "jouer", selon le président de la COP28

"Notre objectif devrait être axé sur l'élimination progressive des émissions de tous les secteurs, qu'il s'agisse du pétrole et du gaz ou des industries à fortes émissions", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec la cheffe de la diplomatie allemande, l'écologiste Annalena Baerbock.

L'objectif serait selon lui atteint en "s'appuyant et en capitalisant sur les technologies existantes, nouvelles et émergentes", dont la technologie de capture et de stockage de CO2.

Mais, jugée notamment très coûteuse, cette solution ne convainc pas nombre d'ONG.