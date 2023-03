Les services de secours belges et français signent un nouvel accord de coopération

Les services de secours belges et français ont signé vendredi, à Metz, un nouvel accord destiné à renforcer leur coopération en zone frontalière. Celui-ci concerne les provinces de Namur et de Luxembourg, ainsi que les départements français des Ardennes, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle.

"L'objectif est d'améliorer le processus de prise en charge des victimes de la route, d'incendie, ou d'autres risques courants ou particuliers venant à survenir dans la zone frontalière", ont expliqué les partenaires.

Trois niveaux d'instance sont mis en place. Tout d'abord, un comité d'orientation et de suivi coprésidé par les trois signataires de la convention: la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, le gouverneur de la province de Luxembourg et le gouverneur de la province de Namur. En complément, un comité opérationnel réunira les responsables des services d'incendie et zones de secours. Enfin, des groupes de travail pourront être constitués selon les nécessités, soit géographiques, soit thématiques (analyse de risques transfrontaliers, exercices et formations, télécommunications, techniques opérationnelles...).

Ces instances doivent permettre la mutualisation des bonnes pratiques, le partage d'éventuelles difficultés rencontrées ainsi qu'un échange enrichissant.

"Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, les modes d'intervention et les procédures opérationnelles utiles seront rapprochées. Des formations et des exercices seront également organisés en commun pour partager la connaissance, entraîner les équipes et rechercher les complémentarités dans les moyens mis en œuvre", ont encore précisé les partenaires.