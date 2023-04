Les USA ont plus que doublé leur objectif de livraison additionnelle de GNL à l'UE

En un an, les États-Unis ont plus que doublé leur objectif de livraisons additionnelles de gaz naturel liquéfié (GNL) à l'Union européenne, dont ils sont devenus le premier fournisseur, ont souligné lundi les deux partenaires, à la veille d'une réunion à Bruxelles.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et la commissaire à l'Énergie Kadri Simson, ainsi que le secrétaire d'État américain (ministre des Affaires étrangères) Antony Blinken et le vice-ministre américain de l'Énergie, David Turk, co-présideront ce mardi une réunion du conseil ministériel UE-USA de l'Énergie.

Cette "taskforce" avait entériné l'engagement de Washington de fournir à l'UE 15 milliards de mètres cubes de GNL en plus de la fourniture habituelle, qui était de 22 milliards en 2021. Un an plus tard, cet objectif a été plus que doublé, puisque les livraisons américaines de GNL à l'UE ont atteint 56 milliards de mètres cubes, selon Washington et Bruxelles.

Dès lors, les USA ont été l'an dernier le premier fournisseur de GNL à l'UE, assurant 52% des livraisons.

A Bruxelles ce mardi, les interlocuteurs, tous deux engagés à atteindre la neutralité carbone en 2050, discuteront de la manière d'assurer la sécurité énergétique tout en accélérant la transition verte.