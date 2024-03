Paris va livrer "des centaines" de blindés et d'autres missiles Aster à l'Ukraine

La France va livrer à l'Ukraine des "centaines" de blindés anciens mais "encore fonctionnels" et des missiles Aster, dans le cadre d'un nouveau paquet d'aide à Kiev dans sa guerre contre la Russie, selon son ministre des Armées.

"Ce matériel ancien, encore opérationnel, va pouvoir directement profiter à l'Ukraine en quantité importante. On peut en parler en centaines pour 2024 et début 2025", a-t-il ajouté.

Les fameux blindés de transport de troupes VAB, plus de 40 ans au compteur, sont en train d'être remplacés dans l'armée de Terre française par les blindés de nouvelle génération Griffon.

Mardi, M. Lecornu avait indiqué ne pas exclure de recourir à des réquisitions ou d'imposer aux industriels d'accorder la priorité aux besoins militaires par rapport aux besoins civils, pour accélérer la production.

Paris enjoint à l'industrie de défense française de produire davantage et plus rapidement pour répondre aux besoins de son armée et assurer dans la durée son soutien à l'Ukraine.