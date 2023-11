Point sur la situation en Islande avec le volcanologue Corentin Caudron

Grindavik, une ville islandaise se situant près de la capitale Reykjavik et abritant quelque 4.000 habitants, risque d'être gravement endommagée par un volcan dont l'éruption est prévue d'ici quelques heures ou quelques jours. Le déplacement du magma sous la croûte terrestre a provoqué des centaines de séismes, ce qui pourrait être le signe précurseur d'une éruption volcanique. "Il y a une fissure d'environ 15 kilomètres de long, et n'importe où sur cette fissure, nous pouvons voir qu'une éruption pourrait se produire", a déclaré Vidir Reynisson, responsable de la protection civile et de la gestion des situations d'urgence en Islande.

"On est autour de 800 mètres selon les dernières estimations, maintenant, on serait plutôt redescendu à cinq kilomètres", explique Corentin Caudron.

La lave peut tout de même se propager à nouveau vers la surface et provoquer de nouveaux séismes. "Le plus gros challenge auquel on fait face aujourd'hui, c'est que le magma est vraiment très proche de la surface donc ça peut aller très vite et l'autre problème sous-jacent c'est que ça peut se faire sans fracturation et donc sans tremblements de terre. Donc il peut ne plus avoir de signes avant-coureurs comme c'était le cas pour les trois précédentes éruptions".

Ce que Valentin et ses collègues espèrent, c'est que : "Le magma finisse par refroidir et que ça s'arrête simplement comme ça".