Pour Poutine, l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan aggraverait les tensions internationales

"Je suis certain que cela n'améliorera pas la sécurité de l'Ukraine et que, d'une manière générale, cela rendra le monde beaucoup plus vulnérable et mènera à des tensions supplémentaires sur la scène internationale", a-t-il déclaré.

Par contre, le chef de l'État a assuré jeudi que l'impact des missiles occidentaux dans le conflit en Ukraine n'était "pas déterminant".