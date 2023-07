Russie: le ministre de la Défense salue la "loyauté" des soldats pendant la rébellion

"Ces plans ont échoué principalement parce que les membres des forces armées russes ont fait preuve de loyauté envers leur serment et leur devoir", a déclaré M. Choïgou lors d'une réunion avec des gradés.

Il s'agit des premières remarques publiques de M. Choïgou sur cette rébellion lancée les 23 et 24 juin par le patron du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, qui avait dit vouloir s'emparer de M. Choïgou et du chef d'état-major Valéri Guérassimov, les accusant d'incompétence et de s'en prendre à ses hommes.