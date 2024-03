Russie: trois ans et demi de prison pour des liens avec l'organisation de Navalny

Selon l'ONG Memorial, Alina Olekhnovitch et Ivan Trofimov étaient, avant leur arrestation, étudiants en art dans une entité rattachée à l'École des hautes études économiques de Moscou, l'une des universités les plus réputées du pays.

En octobre 2022, quelques jours après l'annonce d'une mobilisation militaire partielle en Russie pour combattre en Ukraine, l'équipe de Navalny avait affirmé reprendre des activités dans le pays, en assurant qu'elle protégerait l'anonymat des personnes y contribuant.

Alexeï Navalny avait lui-même décidé de rentrer à Moscou en janvier 2021, cinq mois après avoir survécu de justesse à un empoisonnement. Il avait été immédiatement arrêté, condamné à des peines de plus en plus lourdes, dans des conditions de plus en plus difficiles, avant de mourir le 16 février dans une prison de l'Arctique.