Six morts dans l'incendie d'une maison de retraite à Milan

Un incendie dans une maison de retraite de Milan a fait au moins six morts dans la nuit de jeudi à vendredi. Quatre-vingt-un pensionnaires ont été transportés à l'hôpital, dont deux dans un état grave, a indiqué vendredi matin l'agence de presse italienne Ansa.

"Six personnes sont mortes et de nombreuses autres, intoxiquées [par les fumées] ont été hospitalisées. Les pompiers ont sauvé des dizaines d'autres pensionnaires", ont indiqué les pompiers sur Twitter, précisant que les causes du sinistre, probablement d'origine accidentelle, n'étaient pas encore connues.

Les six victimes sont cinq femmes de 69 à 87 ans et un homme de 73 ans. Deux femmes partageant une chambre ont péri dans les flammes tandis que les autres victimes sont mortes intoxiquées.