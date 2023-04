Ukraine: Macron appelle Xi à "ramener la Russie à la raison"

"Je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations", a affirmé le chef de l'Etat français à M. Xi lors d'une rencontre bilatérale à Pékin.

Les deux dirigeants ont appelé à des pourparlers de paix et rejeté tout recours à l'arme nucléaire.

Il faut "une reprise des discussions au plus vite pour bâtir une paix durable", a affirmé M. Macron, Xi Jinping plaidant pour "une reprise des discussions de paix le plus tôt possible".

Le chef d'Etat chinois a estimé que "les armes nucléaires ne peuvent pas être utilisées" et a condamné toute "attaque contre des civils" ainsi que tout "usage d'armes biologiques et chimiques, sous aucune circonstance".