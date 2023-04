Un navire de MSF sauve 440 migrants en Méditerranée

"Après plus de 11 heures d'opération, le sauvetage est maintenant terminé et un total de 440 personnes, dont huit femmes et 30 enfants, sont maintenant en sécurité à bord du #GeoBarents et sont pris en charge par l'équipe", a indiqué mercredi MSF Sea sur Twitter.

Pendant qu'il cherchait à se mettre à l'abri pendant une tempête, le Geo Barents a reçu une alerte de détresse et a changé de cap pour porter assistance, a fait savoir l'ONG.