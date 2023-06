Une dame de 83 ans portée disparue à Nassogne

Jeannine Vanhemelryck, une dame de 83 ans, est portée disparue depuis mardi soir à Nassogne, en province du Luxembourg. L'octogénaire a quitté la maison de repos vers 19h30 et ne s'est plus manifestée depuis.

Une trentaine de policiers, épaulés par des agents de Département de la Nature et des Forêts du service public de Wallonie, et des drones participent mercredi aux recherches afin de retrouver Jeannine Vanhemelryck. L'octogénaire est portée disparue depuis mardi soir à Nassogne.

Jeannine Vanhemelryck a quitté la résidence Catherine Mafa où elle résidait mardi soir vers 19h30, en plein centre de Nassogne, et ne s'est plus manifestée depuis. L'octogénaire avait l'habitude de sortir se promener, indique la police.

Elle mesure approximativement 1m60 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux ondulés poivre et sel, un voile clair sur l'œil droit et passe son temps à mastiquer sa langue, peut-on lire dans l'avis de recherche diffusé par la police à la demande du parquet du Luxembourg.

Au moment de sa disparition, Jeannine Vanhemelryck portait une robe de nuit jaune à fleurs. Elle peut sembler confuse et désorientée. La police invite les personnes en possession d'informations à contacter les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro gratuit 0800 30 300.