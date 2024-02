Vaste opération policière contre le trafic d'êtres humains en Allemagne: la Belgique est aussi concernée, pourquoi?

"Depuis plusieurs années, les pays riverains de la mer du Nord sont confrontés à la traite des êtres humains en provenance de l'Europe continentale et à destination du Royaume-Uni par le biais de petites embarcations", commence le communiqué. En d'autres termes, les passeurs utilisent des petits bateaux de qualité médiocre et qui ne sont pas adaptés pour se rendre au Royaume-Uni via les ports belges et français.

Toujours selon le communiqué, plusieurs organisations criminelles sont spécialisées dans l'usage de petits bateaux. Et c'est un problème majeur parce que ça met la vie des passagers en danger. Le trafic d'êtres humains est extrêmement bien organisé et "la justice belge en fait une priorité absolue". Ainsi, depuis la fin de l'année 2019, de nombreux véhicules dans lesquels se trouvait du matériel nautique ont été interceptés dans notre pays et les conducteurs ont été arrêtés.