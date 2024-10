90e Mondial de l'Auto: une semaine de fête électrique pour relancer le marché

Partager:

Rendre les voitures électriques accessibles: c'est la promesse des constructeurs européens et chinois au Mondial de l'automobile de Paris, où ils dévoilent leurs modèles depuis lundi. Ces dizaines de nouveautés électriques sont censées relancer le marché alors que le secteur est en plein ralentissement. Cette édition se révèle ainsi moins clinquante que les précédentes, avec plus de véhicules du quotidien, et moins de "concept cars" et de modèles inaccessibles.

Seul Renault fait le show avec son coupé R17 ressuscité en version électrique, son concept "Emblème" censé être plus respectueux de l'environnement, et des concept cars Alpine. Surtout, la marque au losange joue gros à domicile avec ses R4 et R5 électriques. Voiture à tout faire, avec des détails pratiques et une autonomie de 400 kilomètres, la Renault 4 doit compléter l'offre électrique de Renault à destination des classes moyennes, avec la plus petite Renault 5 et la future Twingo. Jouant aussi sur cette démocratisation, Citroën présente de son côté la nouvelle version de sa petite C3. La marque chinoise Leapmotor, associée à Stellantis, propose à quelques pas la voiture électrique la moins chère du marché, la petite T03 dont l'assemblage vient de débuter en Pologne.

Et d'autres constructeurs chinois de voitures électriques et hybrides arrivent en nombre: le généraliste BYD, les luxueuses Hongqi, le technophile XPeng, Maxus (utilitaires) ou Skyworth (filiale d'un groupe d'électronique) présentent à Paris des gammes toujours plus fournies de véhicules pour le marché européen. Alors que le gouvernement français a annoncé un alourdissement des malus sur les voitures à essence et diesel, qui fait enrager le secteur, Emmanuel Macron est arrivé lundi après-midi au salon, après avoir reçu dimanche soir à dîner les dirigeants de la filière. - Leasing - "Cette visite sera l'occasion de montrer son soutien à la filière, en particulier à l'innovation et à la production, en s'inscrivant dans les objectifs du plan France 2030 ainsi que dans les objectifs européens de la filière, résolument tournés vers l'électrification", a indiqué l'Elysée dimanche soir.