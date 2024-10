Scène hallucinante en France: un fugueur de 14 ans roule à 180 km/h et remonte l'autoroute à contre-sens pour échapper à la police

Un adolescent de 14 ans a dérobé la voiture de ses parents et s'est lancé dans une folle course-poursuite avec les gendarmes, à 180 km/h sur l'autoroute, avant de la remonter à contre-sens, a indiqué ce lundi le procureur de Montbéliard (est de la France).

Interpellé par les gendarmes, ce garçon sans antécédents judiciaires passera devant le juge des enfants dans un délai de deux mois, pour "mise en danger délibérée d'autrui, vol, escroquerie, conduite sans permis", ainsi que pour l'ensemble de ses délits routiers.

Il a été placé sous contrôle judiciaire, a indiqué le procureur de la République de Montbéliard, Paul-Édouard Lallois.

Mercredi dernier, l'adolescent a fugué de chez ses parents à Courcelles-lès-Montbéliard, en volant leur 206 et la carte bancaire de son père, dont il connaissait le code. Les gendarmes le repèrent au volant du véhicule le lendemain et tentent de l'intercepter. "Le jeune homme a manœuvré dans les bouchons et s'en est suivi une première petite course-poursuite à 80 km/h dans une zone limitée à 20 km/h", détaille M. Lallois.