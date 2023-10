Attaque au couteau dans un lycée en France: un professeur décédé, Emmanuel Macron est sur place

Un homme armé d'un couteau a tué un enseignant et fait deux blessés graves dans un lycée à Arras (Pas-de-Calais) vendredi matin, a appris l'AFP auprès de la préfecture et de source policière.

"L'événement est pris en compte et ne présente pas de danger. Restez calme et suivez les consignes pour faciliter le retour à une situation normale", a-t-elle ajouté.

Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête

A la suite de cette attaque, le Parquet national antiterroriste français "vient de se saisir", peut-on lire dans un communiqué du Parquet national antiterroriste. Une enquête a été ouverte des chefs d'asassinat en relation avec une entreprise terroriste, tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d’atteinte aux personnes.

"Les investigations ont été confiées à la sous-direction antiterroriste de la direction nationale de la police judiciaire (SDAT), service coordonnateur, à la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)", indique le Parquet national antiterroriste dans un communiqué.

Le président sur les lieux

Emmanuel Macron est arrivé vendredi peu avant 15H00 au lycée Léon Gambetta d'Arras, où un enseignant a été tué et deux personnes gravement blessées dans une attaque au couteau, dans un contexte de crainte d'importation en France du conflit entre Israël et le Hamas, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Le président français est entré dans l'établissement, accompagné par les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et de l'Education Gabriel Attal. Il devait y saluer les équipes enseignantes et les secours avant de faire une déclaration publique.

Ces faits en rappelent un autre

Ces faits ont lieu presque trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant de 47 ans décapité le 16 octobre 2020 près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), une dizaine de jours après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression. L'assaillant de 18 ans, un réfugié russe d'origine tchétchène, avait été tué par la police.