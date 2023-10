"Je vis au Moyen-Âge": le prince Laurent se dit sceptique sur le rôle du roi dans la société

Le prince Laurent, frère du roi Philippe, a donné une interview dans le journal flamand Nieuwsblad, dans laquelle il se questionne sur les schémas de société et s'avoue sceptique sur la réelle utilité d'un roi, comme celle d'autres figures d'autorité d'un pays. "Une famille royale repose sur une structure plus ancienne que le Moyen-Âge", lâche-t-il. "Mais cette structure n'a pas suffisamment été adaptée jusqu'à présent, on pourrait dire que je vis quelque part au Moyen-Âge."



Une représentation et une gestion des états qui semblent échapper au prince Laurent. "Ce que je ne comprends pas, c'est que la société doit toujours avoir une figure au-dessus de la société: un président, un premier ministre, un roi…", affirme-t-il ensuite.

Pour rappel, le prince Laurent a été élevé dans une famille d'accueil en région bruxelloise et n'a pas grandi auprès de son frère, le roi Philippe. Il est souvent perçu comme l'enfant terrible de la famille royale belge, collectionnant les "bourdes" et maladresses en public.



