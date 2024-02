Emmanuel Macron rend hommage aux victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre, le" plus grand massacre antisémite de notre siècle"

Emmanuel Macron a affirmé mercredi que l'attaque menée le Hamas en Israël le 7 octobre avait été "le plus grand massacre antisémite de notre siècle", lors de l'hommage national aux 42 Français tués par cette "barbarie".

"Le 7 octobre dernier, à l'aube, l'indicible a ressurgi des profondeurs de l'Histoire", a déclaré le chef de l'État à Paris, en présence notamment des familles des victimes. "Il était 6 heures et le Hamas lança par surprise l'attaque massive et odieuse, le plus grand massacre antisémite de notre siècle".