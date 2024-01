Féminicide en France: jugé pour avoir étranglé sa compagne puis l'avoir enterrée au domicile conjugal

Jugé à partir de mardi et jusqu'au 17 janvier, Samire Lymani, 41 ans, est en détention préventive depuis la découverte du corps, le 7 avril 2021. Et il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Ils avaient pour projet de créer un point de vente de produits cosmétiques biologiques fabriqués par la jeune femme, mais le couple enchaînait les disputes depuis plusieurs semaines.

"Tout au long de l'instruction, le mis en examen a affirmé n'être impliqué en rien dans le décès, (...) malgré de nombreux éléments à charge", avait souligné l'an dernier le procureur de Béziers, Raphaël Balland.

L'instruction a ainsi mis en avant un comportement jugé "inadapté et incohérent" de l'accusé, selon des documents consultés par l'AFP. Et notamment ce départ "précipité" de Bédarieux le 28 janvier 2021, pour se rendre en région lyonnaise et récupérer son fils et un neveu.