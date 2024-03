La Suisse enveloppée dans un voile de sable du Sahara

"Ces particules s'ajoutent aux embruns marins, formés par les conditions météorologiques très venteuses sur le littoral. Ces phénomènes naturels entraînent une hausse importante des concentrations de PM10", a précisé la préfecture de l'Hérault dans un communiqué.

Vendredi déjà, un fort vent du sud avait transporté le sable du Sahara du nord de l'Afrique vers la Suisse.

Le Sahara est la plus grande source de poussières minérales, en libérant entre 60 et 200 millions de tonnes par an et si les plus grosses particules retombent rapidement au sol, les plus petites peuvent être transportées sur des milliers de kilomètres et atteindre toute l'Europe.

En se déposant, ce sable donne notamment une teinte orangée à la neige.

Si ces poussières ne peuvent pas rayer les skis, comme l'a assuré MétéoSuisse, elles peuvent en revanche avoir un effet sur la fonte et notamment celle des glaciers.

En réduisant le pouvoir de réflexion de la glace, la poussière facilite l'absorption de l'énergie solaire.

En France, cette situation devrait refluer dimanche en raison d'orages prévus dans le sud du pays.

La situation devrait également s'améliorer en Suisse où le phénomène devrait avoir disparu dimanche matin.