Le dernier espoir dans la disparition du petit Émile? Le directeur de la gendarmerie affirme qu'il est toujours "possible" qu'il soit encore en vie

En juillet dernier, le petit Emile, deux ans, était aperçu pour la dernière fois dans une rue du Haut-Vernet, dans les Bouches-du-Rhone. L'histoire ne tardait pas à faire les gros titres et émouvra tout un pays.

Plus de 8 mois plus tard, l'enfant est toujours introuvable, et chaque jour qui passe semble éloigner une issue heureuse. Seulement, ce matin sur les antennes de nos collègues de RTL France, le directeur de la gendarmerie Christian Rodriguez a tenu à affirmer qu'il était toujours "possible" que le garçon soit encore en vie.